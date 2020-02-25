Галерея «Дорога памяти» впервые покажет лица победителей в Великой Отечественной войне

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне — возможно, последней круглой дате, которую застанет большинство ветеранов — в России построят храм-символ, посвященный российским солдатам. В традициях нашего народа создавать памятники героическим защитникам Отечества в виде храмов, но здесь в храмовый комплекс включен еще один мемориальный объект: галерея «Дорога памяти», где будут увековечены имена всех людей, призванных на народную, «священную» войну. Как рассказали Федеральному агентству новостей в Управлении Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества, благодаря этому проекту впервые будет возможно демонстрировать имена и фамилии миллионов воинов и их фотографии: и маршалов, и простых солдат, увидеть лица победителей.

Мультимедийная галерея «Дорога памяти» с двух сторон опоясывает главный храм Вооруженных Сил РФ. Строители измеряют ее не метрами, а шагами: их 1418 — по числу дней Великой Отечественной войны. Впервые с того дня, как в нашей стране отмечают День Победы, появится общий памятник, где поименно чествуются абсолютно все солдаты войны 1941-1945 годов. Это порядка 34 миллионов фамилий из архивов Минобороны.

«До этого мы занимались оцифровкой и размещением в банках данных информации о погибших при защите Отечества, у нас были оцифрованы документы со сведениями о погибших и пропавших без вести, — рассказал ФАН замначальника управления МО РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов. — Кроме того, оцифрованы документы о подвигах и наградах участников Великой Отечественной. Но, скажем, о вернувшихся с победой информация не оцифровывалась, это были планы на обозримое будущее. К 75-летию Победы по поручению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу проведена такая работа. Благодаря самой идее создания «Дороги памяти» из банков данных информационного ресурса «Память Народа» отобрано 30 млн уникальных архивных записей с именами участников Великой Отечественной войны».

Имена победителей собирали вручную

Масштабную работу по оцифровке всех фамилий призванных солдат за короткое время провели около пяти тысяч операторов: вручную вводили информацию из цифровых копий отсканированных на специальном оборудовании ветхих архивных документов, разбирали почерк советских писарей и расплывшиеся буквы на пожелтевших карточках. Чтобы восстановить список всех участников войны, в министерстве обороны подняли все документы, касающиеся потерь, призыва, медицинского обслуживания; записи военных комиссариатов, призывных пунктов, маршевых рот и паспортов воинских захоронений.

Вся информация для «Дороги памяти» взята из банков данных информационного ресурса Минобороны «Память народа», где хранится около 180 миллионов архивных документов времен Великой Отечественной войны, паспорта современных воинских захоронений и списки в них захороненных. Интерактивный программный сервис информационного ресурса «Память народа» дает возможность фамилию солдата «привязать» к картам, местам боевых действий, увидеть боевой путь его части, узнать информацию о первичном и современном месте захоронения, если он не погиб на войне. Также задействована и другая составная часть ресурса «Память народа» — банк данных «Подвиг народа», где собрана информация о награждениях участников войны и описания их подвигов — представления к наградам и наградные листы.

«Там есть очень интересные данные, — рассказывает Андрей Таранов. Ведь даже родственники не всегда знали, за что воевавшие получили свои награды: люди, которые возвращались с войны, не всегда охотно о ней рассказывали. А здесь можно точно узнать, за что дана награда, и не со слов человека, а из представлений к наградам, написанных их командирами. В представлении подробно указано, какой подвиг совершил этот дедушка с медалью «За отвагу»: «языка» в траншее взял, например».

В галерее «Дорога памяти» установят терминалы, откуда можно будет прямо там, в соответствующей атмосфере, найти своего родственника, увидеть его фото. В это время на огромных экранах галереи будут сменяться фотографии и имена победителей — погибших и вернувшихся домой, ушедших из жизни в послевоенные годы и живущих до сих пор.

«С каждым годом ветеранов остается все меньше, так что надо запомнить всех, кто победил в Великой Отечественной, рассказать и показать их Подвиг грядущим поколениям», — говорит Андрей Таранов.

Информационные ресурсы Минобороны России об участниках Великой Отечественной войны развиваются уже 13 лет. По словам Андрея Таранова, это была поистине кропотливая работа — выделить вручную 30 миллионов уникальных фамилий участников войны.

«Особенно сложно с азиатскими фамилиями, именами кавказских народов, транслитированными именами военнопленных, — объясняет собеседник ФАН. — Сейчас у нас в файлах есть ни с чем не сравниваемые данные нескольких миллионов человек. Они требуют дополнительного анализа вручную с помощью технологии так называемых «больших данных».

Страна знает, кто ее защищал

Собрать все имена погибших солдат Победы было непросто, когда большинство документов Великой Отечественной войны были засекречены. По особой директиве на надмогильным сооружением писали не все фамилии: к примеру, хоронили 40 погибших в братской могиле, писали первые 10, а фамилии остальных 30 находились в донесении о потерях под грифом «секретно» и уходили в Ставку, откуда после войны попали в Центральный архив Минобороны России, рассказывает Андрей Таранов.

Сразу после завершения Великой Отечественной, с 1946 по 1979 годы, в стране и за ее границами провели массовое перезахоронение из сотен тысяч первичных мест захоронений (первичные — на момент ведения боевых действий) в современные мемориалы, и в паспортах захоронений появились списки захороненных с записями «10 фамилий плюс 30 неизвестных». Это «неизвестные солдаты» Великой Отечественной — погибшие из засекреченных списков. Когда с документов был снят гриф секретности, появилась возможность собрать все имена в одном банке данных, отсортировать их по донесениям о потерях и первичным местам захоронений.

«Хорошо, если к фамилиям, указанным в донесении о потерях, — говорит Андрей Таранов, — начальник штаба батальона прилагал схему захоронения с привязкой к карте (как правило, рисовал ее на оборотной стороне последнего листа донесения о потерях). По этим схемам мы узнавали, кто и где захоронен. 4,5 миллиона лежали как неизвестные, хотя когда они хоронились, документально это подтверждалось».

Минобороны России долго и кропотливо создавало сводный банк данных ОБД «Мемориал», привязывая к фамилии человека записи из всех архивов, которые его касались. Не обходилось, правда, и без удивительных вещей.

«Бывали такие случаи, что человек у нас проходил по всем документам о потерях, — рассказывает Таранов. — Имелось его место первичного захоронения, а в списке захороненных, приложенных к паспорту современного места захоронения, имелись его персональные данные, но в итоге выяснялось, что воин вернулся с войны живым».

Также проделана огромная работа по восстановлению «путей перезахоронений». Неоценимую помощь в этом оказывают участники «Поискового движения России». Поисковики следовали такой логике: если в первичном захоронении были указаны 10 фамилий из 40 захороненных человек (возвращаясь к предыдущему примеру), а остальные значились только в рассекреченном донесении и были перенесены в таком же количестве, то с вероятностью 100% они были перенесены на новое место захоронения тоже все вместе. Результат — вместо фразы «неизвестный солдат» написать конкретное имя на современном мемориале. Эта колоссальная работа делалась, конечно, вручную, а в виде «справочника» использовался информационный ресурс «Память народа».

«За 12 лет с помощью этих ресурсов установлены судьбы и места захоронений порядка 2,5 миллиона солдат из 4,5 миллиона, которые числились пропавшими без вести, — говорит замначальника управления МО РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. — У поисковиков появился очень мощный инструментарий для работы, и они с его помощью достигают серьезных результатов. К примеру, во Владимирской области, где были захоронены «неизвестные» солдаты из состава 332 стрелковой дивизии, по разработанной поисковиками методике работы с ресурсами банков данных, установлено и уже нанесено на плиты воинского захоронения боле 500 имен погибших Героев. По этой же методике, например, в Вологодской области удалось установить имена 28 тысяч «неизвестных» солдат и так далее. Это поистине народная методика по работе с банком данных».

Непросто было проследить и судьбу пропавших без вести, а особенно тех, кто попал в плен. Когда пленные возвращались, их дела передавали по месту жительства в архивы НКВД, но по армейским спискам они продолжали считаться пропавшими без вести и никто их оттуда не вычеркивал. Если их начинали разыскивать родственники и судьба устанавливалась, в учет вносились изменения, если нет — фамилии оставались среди пропавших без вести.

По словам Андрея Таранова, на сегодняшний день неизвестными остаются судьбы нескольких сотен тысяч военнослужащих, которые ушли на фронт, но не вернулись и не были найдены в местах захоронений на территории СССР и за рубежом.

«Примерно 500 000 воинов не доехали до воинских частей, — объясняет Таранов. — Солдаты были призваны и направлены в часть, но при перемещении, например, разбомбили эшелон. Получилось, что они убыли с призывного пункта, а в часть предназначения уже не прибыли и в списки части не включены. Кроме того, имеются те, кто погиб в боевых условиях (при переправах через реки, в воздушных боях, сгорели в танках и другой технике, утонули или погибли вместе с кораблями), и их останки не могут быть обнаружены. Но сейчас мы проводим поисковые экспедиции в акваториях морей (в том числе и на Черном море), есть много находок, о них писали в средствах массовой информации. Да, есть люди, о которых мы знаем, что они были призваны, но судьбу их проследить до конца не можем. Несколько сотен тысяч человек, которые после освобождения из плена не вернулись на Родину, а предпочли жизнь в других странах. Пока не можем.

Возможно, в будущем мы, используя нейросети, обработаем документы Госфильмофонда, письма, другие материалы, и у нас появится новая информация. Но это — дальние возможные перспективы развития информационной системы Минобороны России «Память народа».

Имена тех, кто был призван и защищал страну, скоро появятся в галерее «Дорога памяти». Что очень важно — большая часть воинов Великой Отечественной войны вновь обретут свои лица. Но в какой степени — зависит от всех нас.

«Мы вернем стране портреты ее героев»

Если установление фамилий участников войны в Минобороны считают в основной части завершенной работой, то с фотографиями Победителей дело обстоит намного сложнее. В архивах хранятся только фотографии в личных делах офицерского состава (и то — не во всех), простых солдат в пунктах призыва не фотографировали. В военкоматах делали снимки вернувшихся с войны, но это скорее исключения.

«Мы не можем найти все лица в государственных архивах, — говорит Андрей Таранов. — Остается довольно большой процент участников войны без портретов, и здесь вся надежда на родственников, у которых могут оставаться фотографии. Надеюсь, что проект «Дорога памяти» вернет лица героям».

Самый простой способ загрузить фотографию родственника в базу мультимедийной галереи — это официальный сайт «Дорога памяти», на который можно также попасть через сайт Минобороны и ресурс «Память народа». Сбор фотографий ведется еще и на сайте фонда «Воскресение», где аккумулируются пожертвования на строительство храма. Пункты оцифровки фотографий и фронтовых писем в начале февраля открылись по всей России. Они есть в городских военных комиссариатах, в отделениях «Юнармии», в отделениях «Почты России», а в Москве — даже в билетных кассах Театра Российской Армии.

«Мы надеемся, что само появление такого памятника, как «Дорога памяти» у Храма, вдохновит людей изучать семейную историю, — говорит Андрей Таранов. — Эта галерея создается как место, куда можно прийти и поклониться нашим солдатам. Не все могут прийти к могилам своих родственников — фронтовиков или тружеников тыла. Не все даже знают места захоронения, а многие могилы находятся в разных частях света еще в 49 государствах. Это будет общенациональное место, связанное с памятью о Великой Отечественной войне».

В планах Управления Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества — создать полный банк данных воинов России: от петровских времен до новейшей истории. Новые технологии уже дают возможность работать с документами из многих зарубежных стран и закрашивать «белые пятна» в военной истории Отечества.