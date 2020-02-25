Сирия, 25 февраля. Террористы ИГ1* заявили о вылазке в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо. Произошла попытка атаки на российскую авиабазу «Хмеймим». Турки снабжают террористов в Идлибе военной техникой и оружием, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по позициям исламистов юго-западнее Маарет ан-Нумана; подверглись нападению боевиков у города Калаат аль-Мудик на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке в зоне контроля SDF**** на северо-востоке Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подозревается в попытке атаки на авиабазу «Хмеймим» в Латакии.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреливают позиции YPG в районе Тель-Рифата на севере Алеппо; снабжают боевиков в Идлибе военной техникой, формой и вооружением.

Провинция Латакия

Поступила информация о попытке атаки на российскую авиабазу «Хмеймим» на западе Латакии. Согласно данным военного источника в сети Twitter (Ihssan_89), ракеты, выпущенные по военному объекту, были перехвачены штатными системами ПВО. Twitter-канал (Hassan25499634) заявляет о том, что запуск снарядов производился с направления турецких баз. Предполагается, что огонь был открыт террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ними группировками, которые использовали объекты Турции в качестве прикрытия. Тем не менее более подробные сведения о нападении пока выясняются.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (aleppoamc) сообщает о новых стычках между курдскими боевиками и протурецкими силами, выступающими при поддержке ВС Турции, в северной части Алеппо. Турецкая артиллерия ведет огонь по местам базирования Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Тель-Рифат. Напомним, накануне Министерство национальной обороны Турции заявляло о нейтрализации шести курдских боевиков в данном районе.

Между тем связанный с «Исламским государством» интернет-портал заявил о вылазке джихадистов на северо-востоке Алеппо. Террористы утверждают, что организовали нападение на Отряды народной самообороны (YPG) в районе Манбиджа, в результате чего был убит один из членов YPG. Однако курдские источники эти данные пока не подтверждали. Как известно, подпольная деятельность так называемых спящих ячеек ИГ широко распространена в районах, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF). Тем не менее, несмотря на угрозу безопасности как для своих бойцов, так и для мирных жителей, курдские боевики не принимают никаких мер для ликвидации подпольных групп ИГ.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Telegram (epoddubny) сообщает о том, что боевики, предпринявшие попытку контратаки у города Ан-Найраб к юго-востоку от Идлиба, получали поддержку от турецких вооруженных сил. Так, отмечается, что члены «Сирийской национальной армии» были обеспечены турецкой формой, средствами связи и вооружением. Более того, техника Турции была замечена в использовании джихадистов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Так, по информации Telegram-канала (rybar), террористы передвигаются на бронетранспортерах М113. Напомним, боевикам не удалось войти в город. В настоящий момент в прифронтовой зоне работает крупнокалиберная артиллерия Сирийской арабской армии (САА).

Между тем вновь наблюдаются ожесточенные столкновения на юге провинции. Новостной портал Step News Agency передает, что артиллерийские дивизионы правительственных подразделений ведут огонь по позициям боевиков в окрестностях населенных пунктов Хазарин и Баскала юго-западнее Маарет ан-Нумана. Как известно, силы САР развивают наступление в зоне «Большого Идлиба» в рамках операции «Заря в Идлибе», в ходе которой САА уже удалось зачистить обширные территории.

Провинция Хама

Боевики протурецких вооруженных группировок, отряды которых базируются на северо-западе Хамы, сообщили о вылазке на позиции Сирийской арабской армии (САА) севернее города Калаат аль-Мудик, который перешел под контроль сил САР в мае прошлого года. Оппозиционные источники заявляют о том, что предпринятая боевиками атака обернулась гибелью 25 сирийских военнослужащих, однако официальные новостные порталы эту информацию пока не подтверждали.

1 Организация запрещена на территории РФ.