Москва, 25 февраля. Известная российская актриса и пародистка Елена Степаненко после развода с 74-летним юмористом Евгением Петросяном сильно похудела. Снимок с обновленным обликом Степаненко опубликовал на своей странице Instagram юморист Сергей Дроботенко.

Отмечается, что актриса сбросила 46 килограммов. Пользователи восхитились помолодевшим видом Степаненко. Как пишет KP.Ru, они отметили, что актриса начала наносить современный макияж, постройнела и выглядит моложе своих лет. Они отметили, что похудевшая на 46 килограммов Степаненко преобразилась после развода с Петросяном.

«Абсолютно другой человек», — написали они. «Елене развод пошел на пользу. Хорошеет с каждым днем!», — уточнили поклонники. «Развод никому не может пойти на пользу, важно, как сам потом возьмешь себя в руки», — почитали другие.

Ранее стало известно, что бывшая супруга юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко впервые после развода примет участие в его программе на телеканале «Россия-1».

Программа под названием «Петросян и женщины 2020» будет посвящена Международному женскому дню. Также в съемках примут участие Елена Воробей, Александр Морозов, Карен Аванесян, Михаил Вашуков, Игорь Христенко.

Бывшие супруги, скорее всего, смогли договориться съемках нового телешоу, закрыв глаза на семейные дрязги и разногласия. Официально пара развелась в 2019 году. Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.

Бывшая супруга Петросяна получила от него один миллиард рублей. Деньги пародист якобы перевел ей несколькими траншами в конце 2017 года. По мнению журналистов, так российский артист хотел откупиться от Степаненко и обойтись без скандала, однако этот шаг не помог достичь желаемого результата. Сейчас юмористы делят общее имущество.