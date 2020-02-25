Названы города с самыми доступными подержанными кроссоверами в РФ

Москва, 25 февраля. Средняя стоимость кроссовера с пробегом в России составила 827 тысяч рублей по итогам 2019 года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».

Эксперты составили рейтинг российских городов с самыми доступными подержанными автомобилями SUV-сегмента. На первом месте оказался Омск — здесь средняя цена кроссовера с пробегом составила 703 тысячи по итогам прошлого года. Вторую строчку занял Волгоград с показателем 723 тысячи рублей. Также в тройку лидеров вошел Ульяновск — здесь средняя стоимость кроссовера с пробегом составила 733 тысячи рублей.

Городами с самыми дорогими подержанными машинами SUV-сегмента стали Москва, Краснодар и Самара — здесь кроссоверы стоят в среднем более миллиона рублей.

Также в «Авито Авто» рассказали, что самая большая доля кроссоверов среди всех проданных в 2019 году машин с пробегом зафиксирована в Москве — 27%. Кроме того, в топ-3 вошли Новосибирск (26,5%) и Красноярск (24,9%).

Самой продаваемой моделью сегмента стала отечественная «Нива». Лидерство машины обусловлено низкой стоимостью — средняя цена составила менее 200 тысяч рублей. Вторую строчку занял «брат» автомобиля — Chevrolet Niva. На третьем месте оказался кроссовер Kia Sportage. Подержанным кроссовером с самым высоким средним ценником стал BMW X5.

Ранее автоэксперты составили российский рейтинг автомобилей мечты. Самой желанной моделью у россиян является Toyota Land Cruiser 200.