Пушков назвал ловушкой призыв сенаторов в США к новым санкциям против РФ

Москва, 25 февраля. Призыв сенаторов-демократов к госсекретарю Майку Помпео и главе Минфина США Стивену Мнучину ввести новые санкции против России «за попытку повлиять на выборы президента в 2020 году» является ловушкой. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Российский сенатор подчеркнул, что такое требование выдвигается вопреки тому, что у американской разведки нет таких данных. Он назвал соответствующие призывы ловушкой.

«Если администрация Трампа пойдет на это, то подыграет своим врагам», — написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в разведке сообщил, что Москва якобы пытается сделать все возможное, чтобы нынешний глава вашингтонской администрации Дональд Трамп остался на посту президента. Издание Washington Post сообщило, что Россия якобы пытается помочь Берни Сандерсу — еще одному кандидату от демократической партии. Впрочем, позже CNN признал, что доказательств того, что «вмешательство России» направлено на переизбрание Трампа, нет.

Востоковед Евгений Сатановский обратил внимание на то, что выборы в США еще не начались, а предложения ужесточить антироссийские рестрикции уже стали поступать, отмечал Infox.ru.