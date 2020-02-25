Уволенный с Первого канала Шепелев намекнул на скорую свадьбу

Москва, 25 февраля. Телеведущий Дмитрий Шепелев намекнул на скорую свадьбу — он намерен жениться на своей возлюбленной Екатерине Тулуповой в Италии, сообщила пресса.

Уволенный с Первого канала Шепелев отправился в Италию. По слухам, компанию ему составила Тулупова.

Телеведущий от европейской страны в восторге. По его словам, он даже подумывает переехать в Италию.

«Заявлять «хочу жить вот здесь» — это, конечно, совершенно безответственно, — указал телеведущий. — Но, простите, это первое, что приходит мне в голову, когда под ногами чистый асфальт, распускаются цветы в феврале и повсюду мужчины, знающие толк в галстуках и пальто. Вот хочу здесь жить — и все тут».

Всерьез о переезде Шепелев не думает. Но свадьбу с Тулуновой намерен сыграть на Тоскане, сообщила «Экспресс газета». Этот регион знаком паре, поскольку они регулярно отдыхали со своими детьми — шестилетним Платоном от Жанны Фриске и Ладой, которую воспитывает Тулунова.

Более того, популярный телеведущий якобы присматривается к особняку недалеко от пляжа, где мог бы бывать наездами.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова познакомились благодаря свои детям. По словам телеведущего, их дети ходят в один детский сад.

До этого звезда состоял в отношениях с Жанной Фриске, которая ушла из жизни летом 2015 года. Певица страдала от онкологического заболевания, она боролась с недугом несколько лет, но болезнь взяла верх, напомнила «Газета.ру».