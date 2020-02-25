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Huawei назвал цену на новый смартфон Honor View 30 Pro

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Huawei назвал цену на новый смартфон Honor View 30 Pro

Москва, 25 февраля. Китайская компания Huawei Technologies назвала цену на новый смартфон Honor View 30 Pro.

Новинка была презентована на онлайн-конференции All-Scenario Intelligence Conference в Барселоне. Отмечается, что смартфон отличается мощной тройной камерой. Кроме того, View 30 Pro является первой моделью, которая функционирует на платформе Huawei Mobile Services с предустановленным магазином приложений AppGallery.

Honor View 30 Pro работает на процессоре Kirin 990. Стоимость новинки, которая представлена на российском рынке в двух оттенках — «голубой океан» и «полночный черный» — составляет 37 тысяч рублей. Смартфон поступит в продажу уже 3 марта.

 

Напомним, Huawei существенно снизила цену на смартфон Honor V20 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. Цена на гаджет упала с момента старта продаж примерно на 200 долларов. Флагман начала текущего года в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти на момент выхода был оценен в 510 долларов. В конце сентября компания представила новый флагман Mate 30. Смартфон оснащен плоским AMOLED-экраном диагональю 6,62 дюймов с разрешением 2340x1080 пикселей. Емкость аккумулятора равна 4200 мАч. 

Ранее эксперты составили топ-5 лучших бюджетных смартфонов от китайского производителя. Первую строчку занял Meizu Note 9, стоимость которого начинается от 12,5 тыс. рублей. Смартфон работает на операционной системе Android 9, имеет 6,2-дюймовый экран, а также двойную основную камеру с модулями на 48 и 5 мегапикселей.

На второй строчке расположился 6,3-дюймовый Realme 5 Pro за 12,9 тыс. рублей. Гаджет тоже работает на Android 9 и имеет 4 гигабайта оперативной памяти. Тройку лидеров замыкает VIVO Y91c за 7 тыс. рублей. Смартфон работает на Android 8.1, имеет дактилоскопический сканер и камеру на 13 мегапикселей.

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