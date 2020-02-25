Путин 26 февраля обсудит с рабочей группой наработанные поправки в конституцию

Москва, 25 февраля. Проработанные поправки в Конституцию РФ планируют обсудить 26 февраля на встрече президента России Владимира Путина с членами рабочей группы, которая занимается вопросом о подготовке изменений в основной закон страны.

О планируемой встрече сообщил сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Мы, конечно, готовимся к завтрашней встрече с президентом РФ. Надеемся, что она пройдет. И, конечно, тоже будем обсуждать тексты, поправки, которые нами уже наработаны», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает «Федерал Пресс», одной из самых обсуждаемых предложенных поправок в Конституцию РФ стал запрет на отчуждаемость территорий — и даже на призывы к таким действиям. По мнению авторов этой поправки, она станет дополнительной защитой для целостности РФ.