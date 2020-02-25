Сын Лазарева растрогал отца до слез поздравлением с 23 Февраля

Москва, 25 февраля. Сын российского поп-исполнителя Сергея Лазарева растрогал отца своим поздравлением с Днем защитника Отечества. Праздничный видеоролик певец выложил на своей странице в Instagram.

Для поздравления с 23 Февраля пятилетний Никита выучил стихотворение и рассказал его отцу, а сам Лазарев записал это на камеру.

«Спасибо, милый папочка, что ты достался мне! Люблю улыбку ясную, она как свет в окне. Хочу, чтобы ты счастлив был, успешен и здоров. Ты самый замечательный и лучший из отцов», — прочитал Никита.

Певец был растроган до слез поздравлением сына и решил поделиться им с широкой публикой, передают «Дни.ру».

«Мое счастье, обожаю! Просто до слез!» — озаглавил он видео.

Напомним, у Сергея Лазарева сейчас двое детей: пятилетний Никита и годовалая Анна. Известно, что малышей певцу родила суррогатная мать. Артист долгое время скрывал факт появления детей

Ранее стало известно, что Лазарев провел День всех влюбленных со своей бывшей спутницей, телеведущей Лерой Кудрявцевой. В «сториз» Instagram он опубликовал видео. На кадрах зрители могут увидеть, как звездная пара сидит, сидит обнимаясь, при этом знаменитости говорят друг другу теплые слова. Такое поведение возмутило поклонников, ведь Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, передавало Федеральное агентство новостей.