Политолог Соскин сравнил Зеленского с Мавроди

Киев, 25 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский превратил экономику страны в аналог финансовой пирамиды МММ, считает экономист Олег Соскин.

По мнению эксперта, украинская экономика уже давно перестала развиваться и существует только благодаря деньгам, которые берутся в долг, а на такой экономической базе нет источников роста. Он также указал на «очень негативное» геоэкономическое пространство Украины.

«С Россией мы не торгуем практически, 10% там идет за счет сырьевых ресурсов, но наблюдается ухудшение торговых отношений. Торговать с Белоруссией будет нечем, потому что у нее нефтепродуктов не будет, она уходит, это тоже 10% торговли Украины. С Китаем 10% торговли тоже нет, раз больше 30% уже ушло», — пояснил он в интервью YouTube-каналу Ukrlife.

Про Евросоюз, по словам Соскина, Киеву нужно забыть, «потому что там рецессия». Из-за этого Франция и Нидерланды хотят принять более жесткие критерии для вступления в Евросоюз.

«Плюс у нас наполнять бюджет нечем в доходной части, живем только за счет заимствований, это как финансовая пирамида — хуже, чем МММ», — добавил Олег Соскин.

Ранее бывший премьер-министр Украины Анатолий Кинах заявил, что страна реструктуризировала свой госдолг на невыгодных условиях, из-за чего Киев выплатит международным кредиторам в 4–5 раз больше той суммы, которая была реструктуризирована.