Путин рассказал про отличие нынешних нацпроектов от инициатив Медведева

Москва, 25 февраля. Отличие национальных проектов Кабмина РФ Дмитрия Медведева от нынешних заключается в том, что раньше говорилось об общих проблемах и работе по достижению задач в общих чертах. На данном этапе под конкретные цели выделяются конкретные деньги. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Сейчас мы поставили цели, ну, вот условно по демографии — достичь такого-то среднего возраста продолжительности жизни. Под эти цели конкретно выделяются ресурсы», — объяснил глава государства.

Российский лидер также обратил внимание на то, что каждый вопрос предполагает личную ответственность — ранее такие механизмы и способы в достижении целей не предусматривались.

Как сообщала «Газета.ru», в мае 2018 года Путин подписал указ о развитии страны до 2024 года. Документом одобрено 13 нацпроектов России с общим бюджетом в 25,7 трлн рублей. Реализация проектов должна послужить развитию экономической отрасли РФ и улучшению качества жизни граждан.

Ранее глава Кабмина России Михаил Мишустин распорядился разобраться с причинами, по которым выделенные в прошлом году на реализацию национальных проектов 148 млрд рублей не были использованы.