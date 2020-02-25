Москва, 25 февраля. Известный российский блогер Вадим Манукян объяснил, что считает серьезным давлением на детей певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина — Лизу и Гарри — свалившуюся на них популярность.

По его словам, Пугачева и Галкин с детства хотят приучить детей к тому, что они должны быть популярными. По данным издания Nation News, как уточнил Манукян, родители, возможно, готовят детей к шоу-бизнесу. Блогер считает, что Пугачева боится не успеть дать детям все, что может помочь им в жизни.

При этом Манукян подчеркнул, что при таком давлении дети звездной пары уйдут, закроются от публики. Манукян рассказал, что у Гарри и Лизы Галкиных нет детства.

«Дети, когда им будет больше лет, они наверняка уйдут от этого, потому что могут не выдержать тот прессинг, под которым находились все эти годы. Достаточно вспомнить примеры других звездных родителей», — подчеркнул он.

Напомним, звездные родители часто публикуют видео и фотографии о своими детьми в Сети. 19 февраля Галкин опубликовал новое видео с двойняшками Гарри и Лизой на своей странице в Instagram. Шоумен показал, чему дети примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой научились на горнолыжном курорте.

Сейчас Галкин с двойняшками находится в Аспене. Заботливый отец нанял для шестилетних Лизы и Гарри инструктора, чтобы тот поставил детей на горные лыжи. Всего за три дня брат и сестра смогли покорить взрослый склон. Спуск двойняшек восхитил подписчиков Галкина в Instagram.

Отметим, что Галкин скрывал, на какой именно курорт он поехал с детьми, однако место отдыха звездной семьи случайно рассекретила дочь Пугачевой Кристина Орбакайте. Она отдыхала в Аспене и публиковала местные пейзажи в Instagram Stories. Сопоставив изображения, пользователи соцсети пришли к выводу, что именно там находится Галкин.