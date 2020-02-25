Террористы ПНС совершили массированный обстрел четырех районов Триполи

Триполи, 25 февраля. Террористы незаконных вооруженных бандформирований так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии произвели ракетный и минометный обстрелы районов Сук аль-Джума, Салах ад-Дин, Айн Зара и Абу Салим на окраинах ливийской столицы Триполи. Об этом сообщил один из местных жителей в своем Twitter-аккаунте.

Из-за регулярных провокаций со стороны боевиков главаря ПНС Файеза Сарраджа страдают не только солдаты Ливийской национальной армии (ЛНА), возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, но и мирные жители ливийской столицы и близлежащих населенных пунктов, находящихся вблизи линии разграничения противоборствующих сторон.

Напомним, военнослужащие ЛНА по-прежнему придерживаются режима прекращения огня, введенного еще 12 января текущего года, лишь изредка подавляя ответным огнем позиции, с которых бандформирования, оккупировавшие Триполи, вопреки перемирию ведут огонь по их позициям и по домам мирного населения североафриканской страны.

Зачастую провокации совершаются сирийскими наемниками ПНС, завербованными и переброшенными на ливийскую территорию Турцией. Именно джихадисты из запрещенных в России террористических группировок, перевозимые Анкарой в Северную Африку по воздуху и морем, являются главным дестабилизирующим фактором ливийского кризиса, перечеркивающим все мирные инициативы, направленные на прекращение кровопролития в Ливии.

Ранее редакция Федерального агентства новостей обнародовала информацию о контрабандных маршрутах, которые используются турецкими властями для оказания военной помощи марионеточному «правительству» в Триполи. Поставки оружия и боевиков из сирийского Идлиба нарушают эмбарго ООН, введенное в 2011 году, а также обязательства, взятые Анкарой на международной берлинской конференции 19 января, касающиеся недопуска иностранного вмешательства в ливийский конфликт.