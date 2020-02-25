Спецслужбы Украины дезорганизованы и действуют не в интересах своего государства

Украинские спецслужбы дезорганизованы и действуют не в интересах своего государства. К такому выводу пришел корреспондент Федерального агентства новостей.

Вы только не смейтесь…

Вы только не смейтесь, но Россия в очередной раз «готовится вторгаться на Украину». По крайней мере, об этом недавно объявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

«По подсчетам Главного управления разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки РФ уже будут способны проводить полноценное стратегическое наступление на Украине без дополнительной мобилизации», — с драматическими нотками добавил высокопоставленный украинский военный разведчик.

Мол, еще два-три года и ВС РФ непременно рванут на Львов транзитом через Киев. Честно-честно!..

Жаль, конечно, что Скибицкий при этом не озвучил, сколько десятков (а то и сотен) раз украинское разведсообщество с 2014 года предупреждало свою общественность о «неминуемой российской агрессии», и не пояснил, почему ни одно из этих предсказаний «гидных» джеймсбондов так и не сбылось.

Раз он не пояснил — это сделаем мы.

Все предупреждения украинских разведчиков о том, что «вот-вот», «буквально завтра» и «в крайнем случае — через два-три года», но «российской агрессии быть», проистекают из очевидной политической ангажированности подобных заявлений. Проще говоря — из желания украинских разведчиков услужить тем, кто во время «евромайдана» пришел в Киеве к власти, и чьей доминантой политики до сих пор остается оголтелая русофобия.

В любой другой стране мира ситуация, при которой регулярное дезинформирование общественности собственным разведсообществом не только не осуждается, но и всячески поощряется «верхами», являлась бы нонсенсом, а также поводом для нелицеприятных «оргвыводов» в отношении таких спецслужб. В любой, но не в современной Украине, где разведсообщество оказалось после 2014 года полностью дезорганизовано и вынуждено действовать не столько в интересах нацбезопасности, сколько в интересах отдельных олигархических группировок, а также иностранных бенефициаров.

Как говорится, «не срослось»

Впрочем, начиналось все на Украине вроде бы неплохо. Получивший после распада СССР в наследство большое количество подготовленных и опытных кадров, а также наработанных методик из советских разведструктур, Киев имел все возможности для создания собственной эффективной и дееспособной разведсистемы.

Увы, как говорится, «не срослось».

Во-первых, у новоявленных украинских джеймсбондов сразу возник закономерный вопрос, а, собственно, против кого работать? Противников на постсоветском пространстве в тот момент у Украины не просматривалось, враги времен «холодной войны» вроде бы перешли в разряд бывших, на просторах самой «незалежной» особых проблем тоже не наблюдалось.

Во-вторых, у руководства независимой Украины отсутствовало четкое понимание, зачем новому государству вообще нужны собственные разведорганизации. Как следствие, последние создавались по принципу «чтоб было» со всеми вытекающими из этого факта минусами, включая хроническое недофинансирование украинских разведструктур.

В-третьих, в борьбе за повышение своего статуса, а равно и увеличение размеров госфинансирования, украинские разведчики затеяли непрерывную череду реформ, в ходе которой структуры и штаты разведсообщества перманентно множились и, в какой-то момент, даже начинали дублировать друг друга. При этом многие подразделения занимались не столько своими прямыми служебными обязанностями (рамки которых, в силу постоянных реформ, были весьма размыты), сколько «крышеванием» за определенные «спонсорские отчисления» бизнеса того или иного новоявленного украинского олигарха.

Особенно на этом поприще «отличились» украинские правоохранительные органы специального назначения, обеспечивающие госбезопасность на территории самой Украины. Тем же украинским разведчикам, кому по долгу службы было положено курировать закордонные дела, денег доставалось куда меньше…

Время шло — советские кадры из украинской разведки быстро вымывались. Им на смену приходили люди куда менее подготовленные, зато куда более лояльные таким панам, как Кравчук, Кучма, Ющенко и иже с ними. Степень профессионализма украинских спецслужб постоянно снижалась. Впрочем, внешне все выглядело вполне пристойно, благо «движуха» в спецслужбах Украины шла активнейшая.

Сформированное на базе Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины и разведывательного управления Главного штаба Вооруженных сил Украины, Главное управление военной разведки Министерства обороны Украины, в целях несомненного улучшения своей деятельности, целый год бурно переформировывалось в просто Главное управление разведки министерства обороны. Служба национальной безопасности Украины, не успев отпраздновать свое появление, оперативно перелицовывалась в просто Службу безопасности.

В 2004 году после затяжных подковерных игр у СБУ отобрали Департамент разведки Центрального управления, а также разведывательные подразделения региональных органов, после чего на основе «изъятого» создали новую разведструктуру — Службу внешней разведки Украины. Чуть позже СБУ понесла еще одну невосполнимую утрату в лице Департамента специальных телекоммуникационных систем и защиты информации, из которой путем перевешивания табличек на дверях кабинетов сделали Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Процесс «улучшайзинга» в украинских спецслужбах шел столь лихо, что начальники подразделений не всегда могли четко ответить на вопрос, кому они конкретно сегодня подчиняются!

Феодальная раздробленность

Своего пика дезорганизация спецслужб Украины достигла к концу 2013 года, то есть в канун трагических событий «евромайдана». Случайно ли это произошло — вопрос риторический, особенно с учетом того, что, начиная с президентства пана Ющенко, западные спецслужбы себя чувствовали на Украине все более вольготно…

Госпереворот в феврале 2014 года, воссоединение Крыма с Россией, а также начало гражданской войны в Донбассе с одной стороны внесли раскол в и без того не совсем стройные ряды украинских джеймсбондов. С другой стороны разведсистема «незалежной» наконец-то обрела вполне конкретных противников. В роли последних отныне значились Россия и донбасские «сепары».

Одновременно спецслужбы Украины оказались поделены на своеобразные «феоды», быстро распределенные между новыми владельцами. Главное управление разведки Министерства обороны Украины «держал» новый президент Украины Петр Порошенко. СБУ перешла под плотный контроль американцев — сотрудники ЦРУ в главном управлении СБУ в Киеве заняли целый этаж. В Службе же внешней разведки Украины постепенно росло влияние «кураторов» из ЕС.

Понятно, что не всегда эти структуры между собой ладили. Но зато они неизменно твердили о подготовке Россией широкомасштабной агрессии против Украины! С точки зрения новых киевских властей это было замечательно.

Однако и минусов у вышеописанной «феодальной раздробленности» украинской разведсистемы хватало, благо работала оная теперь в соответствии с известной библейской фразой про правую руку, которая не ведает, что творит левая. Куратор из Главного управления разведки МО Украины направлялся на встречу со своим осведомителем из Крыма, а их обоих, как «шпионов ФСБ», задерживала в Херсонской области СБУ. Служба внешней разведки Украины договаривалась о приобретении за кордоном необходимых ВСУ боеприпасов, после чего партию этих самых боеприпасов на территории Украины как военную контрабанду задерживали агенты Главного управления разведки МО Украины. И так далее, и тому подобное.

В Киеве неоднократно предпринимались попытки улучшить координацию между своими спецслужбами. Например, Петр Порошенко для этого создал Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности. Поскольку в Вашингтоне и Брюсселе сочли, что чрезмерно усиливать Порошенко не стоит, затея пана Порошенко провалилась. Объединенный комитет по вопросам разведывательной деятельности так и не стал на Украине чем-то более ценным, чем еще одна государственная «говорильня». Правда, одну большую победу на поле боя украинских спецслужб Порошенко все же одержал. Нет, не над Россией или «сепарами», как можно было бы подумать. Славная виктория была одержана над министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, которому пан Порошенко не позволил создать собственную разведструктуру.

Схватка бульдогов под ковром

Победа Владимира Зеленского на украинских президентских выборах заметно изменила расстановку сил на киевском «Олимпе». Последствием этого стал новый раунд в борьбе за передел сфер влияния в украинском разведсообществе, которое теперь изо всех сил пытался подмять под себя пан Зеленский, за спиной которого зримо маячил олигарх Игорь Коломойский. Одновременно протолкнуть свою идею о превращении Нацгвардии в субъект военной разведки попытался Аваков.

Эта «схватка бульдогов под ковром» еще далека от своего завершения. Кто станет в ней победителем, покажет время. А вот кто в ней точно проиграет, сомнений нет. Это Украина, чьи спецслужбы по-прежнему продолжают действовать в интересах кого угодно, кроме своего собственного государства.