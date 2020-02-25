Доктор Мясников предупредил о вирусах, против которых бессильны антибиотики

Москва, 25 февраля. Антибиотики утратили эффективность за 80 лет использования, что привело к появлению вирусов, против которых лекарства бессильны. Об этом заявил ведущий программы «О самом главном» доктор Александр Мясников.

По мнению врача, люди довольно беспечно отнеслись к антибиотикам, что привело к развитию устойчивости у болезней. Кроме того, некоторые бактерии мутировали, и теперь антибиотик необходим им для поддержания жизни. По словам Мясникова, сейчас существуют такие виды туберкулеза, менингита и пневмонии, с которыми не способен справиться ни один антибиотик.

Эксперт призвал не давать антибиотики детям, чтобы не нанести вред растущему организму. Также Мясников отметил, что каждому ребенку необходимо составлять индивидуальную карту микробиома.

Как стало известно в середине февраля, ученые открыли новый антибиотик с уникальным свойством блокировки серьезных инфекций. Новые препараты могут блокировать инфекции, вызванные лекарственно-устойчивым золотистым стафилококком, который является возбудителем большинства серьезных заболеваний.

Ранее доктор Мясников рассказал, как снизить риск возникновения онкологических заболеваний. Врач призвал употреблять в пищу фасоль, горох и чечевицу, передает «Царьград». По словам Мясникова, бобовые также помогают предотвратить инфаркт и инсульт.