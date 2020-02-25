Юрий Кот рассказал, почему украинцы с Diamond Princess боятся возвращения на родину

Почти все граждане Украины, находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, где была зафиксирована вспышка коронавируса, отказались эвакуироваться. Пресс-секретарь Всемирного русского народного собора Юрий Кот считает, что украинцы просто боятся расправы, которую им могут сотворить соотечественники по возвращении на родину.

По словам сотрудника Департамента консульской службы МИД Украины Максима Коваленко, на лайнере в качестве членов экипажа находятся 25 украинцев. Двое из них сейчас в больнице.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться на Украину. С еще одним устанавливается контакт», — отметил при этом Коваленко.

Власти страны готовы оказать полное содействие соотечественникам по возвращении на родину. Дипломат подчеркнул, что это решение будет приниматься в первую очередь лично пассажирами и владельцем судна.

Юрий Кот уверен, что отказ ехать на Украину напрямую связан со встречей, которую организовали украинские «патриоты» своим согражданам в прошлый раз.

«Тогда били стекла автобусов, в которых они (45 граждан Украины, эвакуированные из КНР в поселок Новые Санжары, — Прим. ФАН) ехали, приходилось заслонять собою детей. Их не хотели встречать, жгли шины, не давали сесть самолету, предлагали увезти в чернобыльскую зону или даже сжечь, — отметил Кот в комментарии Федеральному агентству новостей. — Все это однозначно повлияло на команду этого лайнера не возвращаться пока что домой. Я думаю, что они уже будут просить политического убежища, потому как ситуация очень критическая».

Сегодня украинская власть стоит перед очень сложной задачей каким-либо образом реабилитироваться после прошлого скандала, растиражированного многими СМИ, утверждает политолог.

«Об этом написали все, и даже, как они говорят, цивилизованные страны в лице изданий из Америки и Великобритании. Там возмутились поведению граждан Украины и тому, как вела себя власть, которая дистанцировалась и допустила истерию. Сейчас одна из главных задач для Владимира Зеленского (президент Украины, — Прим. ФАН) и его команды — каким-то образом реабилитироваться. Они сделают ставку на девочку, которая решила остаться в Ухани вместе с собачкой, и, возможно, дадут им звания героев Украины — девочке и собачке», — уверен собеседник ФАН.

Действительно, украинские власти пытаются сместить внимание общественности с предыдущего скандала, но тут пришла беда, откуда не ждали, объясняет Кот.

«Теперь команда лайнера решила не возвращаться. Я думаю, что найдутся смельчаки, которые расскажут об истинных причинах — о страхе возвращения на Украину. Они готовы всю свою жизнь провести на лайнере лишь бы не возвращаться в страну, где могут убить из-за того, что они были в зоне риска. Остальные не оказывают сочувствие, а просто боятся, что их заразят», — резюмировал эксперт.

Напомним, 20 февраля в Харькове приземлился самолет с 45 гражданами Украины и 27 иностранцами, эвакуированными из эпицентра эпидемии коронавируса в КНР. Позднее в Киеве сообщили, что эвакуированные будут направлены в медицинский центр Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» для прохождения карантина.

В поселке из-за размещения в регионе эвакуированных украинцев прошли массовые беспорядки. Разъяренные местные жители блокировали дорогу, жгли покрышки, а также забросали камнями автобус с прибывшими эвакуированными согражданами. Помимо этого, они вступили в силовое противостояние с полицией. Отмечается, что по факту протестных мероприятий было заведено два уголовных дела.