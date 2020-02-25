Суд освободил экс-главу ФСИН Реймера после второго прошения об УДО

Калининград, 25 февраля. Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно (УДО) экс-руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе суда.

Как отмечает НСН, это второе прошение Реймера об УДО. Весной минувшего года суд отказал в замене тюремного заключения более мягким видом наказания.

Напомним, в 2017 году Замоскворецкий районный суд признал главу ведомства виновным в мошенничестве в особо крупном размере — хищении 2,7 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для ФСИН. Реймера приговорили к восьми годам тюремного заключения и штрафу в 800 тысяч рублей. Кроме того, его лишили звания генерала-полковника внутренней службы и всех наград, сообщает «Газета.ru».