Данные тысяч приватных чатов WhatsApp оказались в открытом доступе

Вашингтон, 25 февраля. Данные тысяч секретных чатов в WhatsApp попали в открытый доступ из-за настроек мессенджера. Об этом рассказал журналист Джордан Уилдон в своем Twitter-аккаунте.

Как отметил репортер, утечка информации в Сеть стала возможной благодаря функции приглашения в группы по ссылке. Поисковик индексирует ссылки и делает возможным переход по ним даже без приглашения от участников секретного чата. По его словам, для этого достаточно просто ввести chat.whatsapp.com.

Специалист по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг заявила, что на базе этого запроса Google выдает примерно 470 тысяч результатов, огромное большинство из которых будут ссылками на вступление в закрытые чаты, пишет «Царьград».

Ранее создатель Telegram Павел Дуров рассказал об угрозах, которые влечет использование мессенджера WhatsApp.