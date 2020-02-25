На новую трассу от Краснодара к Крымскому мосту потратят почти 100 млрд рублей

Краснодар, 25 февраля. Стоимость новой бесплатной скоростной трассы из Краснодара к Крымскому мосту оценили почти в 100 млрд рублей. Конкурс на проектирование ее первого участка длиной 68 километров уже объявлен Упрдор «Тамань».

Согласно данным на сайте госзакупок, контакт на 59 млрд рублей планируется заключить до конца марта. Средства будут выделены из федерального бюджета, пишет газета «Ведомости». Общая протяженность скоростной автомагистрали составит 119 километров. Планируется, что ее смогут построить к 2022 году.

Варианты строительства новой прямой трассы от Дальнего Западного обхода Краснодара до Крымского моста Минтранс РФ и Росавтодор начали обсуждать еще в августе прошлого года.

Необходимость строить новую автомагистраль связана с тем, что существующие трассы не справляются с интенсивным трафиком машин, которые следуют в сторону Крыма. Планируется, что новая бесплатная скоростная трасса пройдет южнее трассы А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк и севернее трассы А-146 между Краснодаром и Новороссийском, переходящей в А-290 между Новороссийском и Керчью.