Москва, 25 февраля. Сын российской актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл практически не поддерживает связь с матерью. Отмечается, что 19-летний молодой человек почти не приходит в больницу к артистке, которая больна раком.

Как пишет издание «Российский диалог», сын навестил актрису только один раз. Выяснилось, что сын Заворотнюк не посещает мать в больнице из-за давней обиды. Как считают журналисты, сын актрисы держит обиду на мать, которая якобы лишила его возможности быть с отцом, когда ему было шесть лет.

Заворотнюк родила Майкла в браке актрисы с Дмитрием Стрюковым. После того, как актрису позвали играть в «Моей прекрасной няне», у нее начались романтические отношения с актером Сергеем Жигуновым, вскоре ее брак со Стрюковым распался.

Ранее звезды Первого канала Александр и Екатерина Стриженовы отказались от награды, полученной на премии «Пара года», в пользу актрисы Анастасии Заворотнюк и ее мужа — фигуриста Петра Чернышева. Церемония награждения, организованная журналом Moda topical, в 12-й раз прошла в Москве. Заворотнюк и Чернышев впервые за последние годы не принимали участия в церемонии.

Супруги Стриженовы получили награду в номинации «Самая крепкая пара». Поднявшись на сцену, Александр Стриженов сообщил, что они с женой неоднократно получали премию из рук Заворотнюк и Чернышева.

Напомним, сообщения о тяжелой болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» появились в конце прошлого лета. СМИ писали, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. Официально родные актрисы так и не подтвердили эти сообщения. При этом близкие Заворотнюк отмечают, что она действительна борется с каким-то серьезным недугом.