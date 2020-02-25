Отфотошопленную мать Бузовой с трудом узнали в Сети

Москва, 25 февраля. Ведущую скандального проекта «Дом-2» и певицу Ольгу Бузову уличили в чрезмерном использовании фотошопа. Звезда отредактировала снимок с матерью, на котором женщина выглядит слишком молодо.
Знаменитость выставила в своем Instagram-аккаунте фотографию, на котором запечатлена с 58-летней матерью. При этом женщина выглядит значительно моложе своей дочери.
«Пока живут на свете наши мамы, мы остаемся малыми детьми... Берегите своих родных. Мамочка, я тебя очень сильно люблю», — подписала фотографию Бузова.
Слишком омолодившаяся мать знаменитости привлекла особое внимание подписчиков. По мнению поклонников звезды «Дома-2», она перебрала с фотошопом, пытаясь создать идеальную картинку. Интернет-пользователи не узнали мать Бузовой, перепутав ее с подростком-фанатом.
«Спонсор внешности мамы — фейстюн», — пошутила юзер.
«Это ее мама? Почему она выглядит моложе Ольги? Как будто дочь, а не мама», — добавил интернет-пользователь.
«Это мама? Я думала, это подросток», — написал поклонник.
«Маму сильно отфотошопили», — подчеркнул другой.
«Думала, это девочка-подросток», — указал фолловер.
«У мамы лицо младенца», — добавил пользователь.
К слову, это уже не первый раз, когда знаменитость ловят на «большой любви» к фотошопу. Но звезда пока никак не комментирует это.