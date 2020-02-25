Путин заявил, что для запуска крупных проектов пришлось «цыкнуть» на министров

Москва, 25 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсуждение некоторых инфраструктурных проектов с бывшим главой министерства финансов Алексеем Кудриным и экс-министром экономики Германом Грефом проходило непросто.

По словам главы российского государства, ему даже пришлось «цыкнуть» на Кудрина, который выступал против таких проектов из-за их большой стоимости. Президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» заметил, что экс-глава Минфина был против практически по каждому вопросу. В данном случае речь идет о строительстве кольцевой дороги в Петербурге, возведении моста на остров Русский и некоторых инфраструктурных объектов в Сочи.

«Они вместе с Грефом приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там «цыкнул», тогда они деньги выделили на строительство кольцевой дороги вокруг Петербурга», — поделился воспоминаниями Путин.

Российский президент заметил, что аналогичным образом ему приходилось действовать и в отношении других крупных инфраструктурных проектов. Кудрин и Греф всегда объясняли свою позицию наличием других более важных задач и заботой о макроэкономической ситуации в стране, пояснил Путин. Он подчеркнул, что все-таки все объекты были построены и в настоящее время успешно функционируют.

Владимир Путин иронично отметил, что работающий в Счетной палате Кудрин изменил кардинально свою мнение касательно многих вопросов. В новой должности «угол зрения изменился и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит».