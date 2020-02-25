Администрация Трампа запросила 2,5 млрд долларов на борьбу с COVID-2019

Вашингтон, 25 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа запросила 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом COVID-2019.

В заявлении, направленном в Конгресс, представитель административно-бюджетного управления Белого дома Рэйчел Семмель пояснила, что именно такой суммы не хватает для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием и закупки необходимого оборудования и материалов, пишет «Ридус». Часть денег на борьбу с COVID-2019 планируется взять из средств, ранее выделенных на борьбу с вирусом Эбола.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с «китайским» коронавирусом COVID-19 в США полностью контролируется.

«Коронавирус находится под большим контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными странами», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, над решением этой проблемы усиленно работает американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Высказался Трамп и относительно американцев, заразившихся коронавирусом на японском криузном лайнере Diamond Princess. По его мнению, всех 14 инфицированных граждан США нужно было оставить лечиться в Японии, а не эвакуировать в Штаты.