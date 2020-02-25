Эрдоган заявил о планируемых переговорах с Путиным по сирийскому Идлибу

Анкара, 25 февраля. Двусторонняя встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимир Путина планируется 5 марта. Об этом сообщил журналистам турецкий лидер.

«Четырехсторонняя встреча с участием [канцлера ФРГ Ангелы] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта», — заявил Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что Анкаре и Москве нужно как можно быстрее разрешить ситуацию, сложившуюся в сирийской провинции Идлиб, в которой находится зона деэскалации боевиков. По словам Эрдогана, эта проблема обсуждается на высшем уровне как с Путиным, так и с МИД РФ. Президент Турции подчеркнул, что 26 февраля в страну прибудет делегация из России.

«Наш диалог с Путиным продолжается», — подытожил турецкий лидер.

Напомним, в 2018 году Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Сейчас в сирийской провинции находятся боевики из разных бандформирований, а большая часть региона захвачена террористами организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ). В январе 2020 года боевики атаковали мирное население, и Сирийская арабская армия (САА) начала в Идлибе контртеррористическую операцию.

Анкара препятствует уничтожению боевиков, перебрасывая технику на позиции радикалов и пытаясь выдать террористов за «умеренную оппозицию». Реджеп Тайип Эрдоган объяснил вторжение в Сирию национальными интересами Турции. Ранее ситуацию в Идлибе обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

1 Организация запрещена на территории РФ.