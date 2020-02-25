Уайлдер назвал вероятную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

Нью-Йорк, 25 февраля. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что не смог победить британского спортсмена Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он предстал перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает портал Yahoo Sport.

По словам боксера, костюм был слишком тяжелым, поэтому в самом начале поединка у него перестали работать ноги, а в третьем раунде и вовсе «перестали слушаться».

«Можно сказать, что я проиграл из-за проблем с ногами. Я старался показать максимум. Я знал, что у меня были проблемы с ногами из-за костюма», — объяснил причину поражения Уайлдер.

Он также признался, что примерил костюм впервые за сутки до боя. По его словам, все обмундирование весило свыше 18 килограмм.

Deontay Wilder says a lot of things went wrong leading up to his fight against Tyson Fury, including miscalculating the effect his 40-pound costume would have on his legs. https://t.co/jHTfUnSEm8 — SportsCenter (@SportsCenter) February 25, 2020

Напомним, как сообщала «Газета.ru», Уайлдер в минувший уик-энд в Лас-Вегасе потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде. Британец впервые в карьере завоевал пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, который его американский оппонент благополучно защищал десять раз.