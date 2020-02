Уайлдер назвал вероятную причину поражения Фьюри в бое за пояс WBC

Нью-Йорк, 25 февраля. Американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что не смог победить британского спортсмена Тайсона Фьюри из-за тяжелого костюма, в котором он предстал перед боем за чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает портал Yahoo Sport.

По словам боксера, костюм был слишком тяжелым, поэтому в самом начале поединка у него перестали работать ноги, а в третьем раунде и вовсе «перестали слушаться».

Он также признался, что примерил костюм впервые за сутки до боя. По его словам, все обмундирование весило свыше 18 килограмм.

