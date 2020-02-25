Депутат Марченко предлагает сажать на пять лет за антироссийскую деятельность

Депутат Госдумы, член комиссии по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко предлагает ввести уголовную ответственность за антироссийскую деятельность, осуществляемую на деньги Запада. Под действие закона будут подпадать партии, организации, а также частные лица, которые ведут в России политическую деятельность, используя средства, получаемые из-за рубежа.

Как объяснил Марченко Федеральному агентству новостей, принятый в России закон об иностранных агентах предусматривает только административную ответственность за его нарушение, но этого, по мнению парламентария, явно недостаточно. Марченко предлагает ввести уголовную ответственность за ведение любой политической деятельности на западные деньги, включая организацию незаконных митингов, якобы «одиночных» пикетов и так далее.

«Мы в Госдуме разрабатываем закон о признании политических партий иностранными агентами, — рассказал политик. — У нас, например, есть такая партия «Яблоко». И, если мой закон примут, я сделаю все, чтобы эту политическую партию признали иностранным агентом. Кроме того, под действие этого закона должна подпасть вся несистемная оппозиция, которая получает деньги из-за рубежа. Ведь фактически вся их антироссийская деятельность финансируется Западом».

По словам депутата, закон позволит наказывать не только партии, но и их руководителей.

«Под действие этого закона должны подпасть такие деятели, как Михаил Касьянов («Партия народной свободы» — ПАРНАС), Алексей Навальный — «Партия прогресса» (переименована в партию «Россия будущего», организация является незарегистрированной. — Прим. ФАН). Все это партии и люди, с которыми нужно разбираться».

Отметим, помимо незарегистрированной партии «Россия будущего» Навальный возглавляет так называемый ФБК («Фонд борьбы с коррупцией»), который уже признан иностранным агентом.

«Но вопрос стоит шире, этот закон должен распространяться не только на партии, — отмечает Евгений Марченко. — Мы сейчас взяли время, чтобы проработать внесение соответствующих изменений в Уголовный кодекс. В законе должна быть предусмотрена ответственность, если человек получает из-за рубежа деньги на свою политическую деятельность, даже если он вообще не состоит ни в какой партии. Он может быть активистом, блогером и при этом заниматься политической деятельностью на западные деньги. Если он под предлогом участия в выборах берет деньги на организацию беспорядков, незаконных митингов, неких «протестов», на другие политические акции, проплачивает якобы «одиночные» пикеты, за все это должно быть предусмотрено уголовное наказание».

По словам политика, это поможет эффективнее защитить российское политическое поле от влияния Запада.

«Если человек получает с Запада деньги на свою противозаконную деятельность, за это должна быть именно уголовная, а не административная ответственность, предусматривающая лишение свободы сроком до пяти лет», — подчеркнул Евгений Марченко.

Летом и весной 2019 года в Москве прошла серия незаконных митингов под предлогом недовольства некоторых представителей так называемой оппозиции отказом в регистрации в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму. Отказ в регистрации был связан с многочисленными нарушениями при сборе подписей. Речь шла о «фабриках» по производству подписей, о наличии в подписных листах «мертвых душ», а также о других нарушениях. Организаторами незаконных акций были блогер Алексей Навальный, а также его соратники Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие. За различные правонарушения, совершенные в ходе этих акций, десятки людей были приговорены к административным арестам и крупным штрафам; те, кто применял насилие в отношении представителей власти, стали фигурантами уголовных дел.

Парламентская комиссия Госдумы и Совета Федерации выяснила, что так называемые «московские протесты» были скоординированы и проплачены Западом.