Юшков уверен, что поставщики газа на Украине будут «мухлевать» с его ценами

Москва, 25 февраля. Цена на газ для населения Украины существенно не снизится, поскольку его поставщики будут спекулировать. Такое мнение выразил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он прокомментировал снижение «Нафтогазом» стоимости газа для украинцев на 15%.

«Поставщики на украинском газовом рынке будут мухлевать, чтобы не снижать существенно отпускные цены. Цены на мировых рынках снижаются, и получается, что сейчас цена импорта для Украины снижается», — заявил эксперт.

По его словам, Украина добывает две трети газа для своих нужд сама, однако выставляла такие цены, как если бы весь объем топлива закупался за рубежом.

«Собственный газ, конечно, дешевле, но они ставили такой высокий потолок, чтобы больше зарабатывать. А сейчас цены в Европе падают, и надо, вроде как, населению снижать цены», — отметил Юшков.

Аналитик предполагает, что поставщики разделят цену за газ в платежных поручениях на две части: непосредственно за газ и за его доставку.

«Они будут говорить, мол, мы за сам товар цену снизили, а стоимость доставки может возрасти. В конечном итоге население сколько платило, столько и будет платить», — резюмировал эксперт.

Напомним, Киев обязал «Нафтогаз» привязать цену для населения к стоимости топлива на крупнейшем в Европе газовом хабе TTF. По данным украинской компании, в феврале оптовая цена газа для населения снизилась на 15% по сравнению с январем.