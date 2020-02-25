Путин указал на важность уверенного развития РФ при реализации нацпроектов

Москва, 25 февраля. Основная задача при реализации национальных проектов — уверенное развитие страны, точечных результатов будет мало. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Журналист Андрей Ванденко спросил российского лидера об альтернативных национальным проектам механизмах достижения национальных целей развития. Он привел в пример сочинскую Олимпиаду 2014 года, мундиаль 2018 года, а также саммит АТЭС в Приморском крае.

«То есть конкретная цель, удар, результат — ура!» — сказал корреспондент.

Глава российского государства отметил, что ему не надо «ура». По словам Путина, необходимо, чтобы Россия развивалась шаг за шагом, уверенно и ритмично.

Рассуждая о проектах, лидер страны признался, что ему приятно видеть итоги проделанной работы. Однако, обратил внимание президент, это точечный результат, а в случае с национальными проектами «надо достичь результатов по широкому фронту».

Напомним, суммарный бюджет проектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей, из них свыше 13 трлн рублей будут направлены из федеральной казны, 7,5 трлн составят внебюджетные источники, а 4,9 трлн — бюджеты российских регионов.