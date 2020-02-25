Семь человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели из-за закона о гражданстве

Москва, 25 февраля. Семь человек погибли в результате массовых беспорядков на северо-востоке Нью-Дели, происходящих на фоне вступления в силу поправок в закон о гражданстве, сообщило информационное агентство PTI со ссылкой на источник в городской полиции.

Ранее телеканал NDTV информировал о пяти погибших. Среди жертв — старший констебль полиции. Еще более 50 человек получили ранения и травмы.

По данным PTI, глава МВД Индии Амит Шах провел накануне совещание, на котором потребовал как можно скорее восстановить нормальную обстановку в столице. В районах, где проходят столкновения, перебрасываются подразделения военизированной полиции, власти запретили там все массовые мероприятия и собрания, прекратили работу школы и другие учебные заведения.

Массовые беспорядки в Индии разгорелись из-за спорного закона о гражданстве. Участники протестных акций забрасывали друг друга камнями, вступали в драки друг с другом и в стычки с полицией. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия.