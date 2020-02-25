Политолог Соскин заявил, что Украина летит в долговую яму вопреки обещаниям Зеленского

Киев, 25 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский не выполнил обещание о невиданном экономическом росте Украины, считает киевский политолог и экономист Олег Соскин.

По его словам, президентская команда за последние два месяца набрала кредитов более чем на миллиард долларов. Таким образом Украина превратилась в источник сверхприбылей для международных финансовых спекулянтов. Своим мнением Олег Соскин поделился в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV. Об этом пишет «ПолитНавигатор».

«Правительство с начала года заимствовало больше одного миллиарда долларов. Они говорят: «Мы такие молодцы, мы уменьшили ставку, мы внутренне размещаем под 9–10% годовых, а не под 17–18%, как было», — пояснил Олег Соскин.

Он отметил, что правительство Украины сообщило, что разместило 200 миллионов под 2,4% годовых. Как подчеркнул блогер, «в Европе вообще депозиты имеют минусовую ставку».

Он подчеркнул, что Украина стала для Международного валютного фонда источником большой прибыли. Как заметил блогер, бедные украинцы с 85 миллиардами государственного долга его «обслуживают, в среднем, если в гривне, под 12% годовых».

«Так это ж вообще, это какие папуасы, что можно с них столько денег брать. Потому что в Европе минусовой депозит. Поэтому опять правительство врет. Ну, Гончарук сам сказал, что в этом ничего не понимает. Зеленский тоже», — резюмировал Олег Соскин.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин ранее заявил, что остатки промышленности Украины рухнули вопреки обещаниям президента страны Владимира Зеленского. По его словам, на сегодняшний день можно констатировать практически полное отсутствие промышленной политики. Заявления о промышленном безвизе эксперт назвал странными, так как говорить об этом нет смысла — украинская власть не знает, чего хочет от промышленной политики страны.

Украина стоит на пороге рукотворного экономического кризиса — подробнее о прогнозе развития экономики в стране читайте в материале Федерального агентства новостей.