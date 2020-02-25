Чехова ответила хейтерам, обвинившим ее в пошлости

Москва, 25 февраля. Телеведущая Анфиса Чехова ответила в Instagram хейтерам, обвинившим ее в пошлости из-за снимка в честь 23 Февраля.

Теледива ранее опубликовала фотографию, на которой со спины позирует обнаженной. Интернет-пользователи раскритиковали 42-летнюю звезду, заявив, что выставление напоказ откровенных кадров — пошлость, тем более, что у ведущей подрастает сын.

Чехова призналась, что комментарии под публикацией с обнаженным фото заставили ее задуматься, почему людей так пугает нагота. Она показала поклонникам и злопыхателям картины и фотографии именитых художников и фотографов, на котором изображены обнаженные женщины.

«Понимаешь, что тело человека — это гениальное творение природы! Пропорции, изгибы, линии тела — в руках талантливого живописца или фотографа становятся шедевром», — поделилась мыслями телезвезда.

Более того, Чехова считает, что хейтеры сами страдают от излишней вульгарности.