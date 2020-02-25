Экс-министр обороны предупредил о скором распаде Украины

Киев, 25 февраля. Экс-министр обороны Украины Александр Кузьмук обвинил киевские власти в расколе страны и народа. Все это, по его мнению, приведет к очень печальным последствиям.

«Мы нарушили главные божьи каноны, у нас в государстве не любовь правит нами, а уже ненависть. Мы поделились на враждующие лагеря», — посетовал он.

По его мнению, когда речь заходит о защите национальных интересов, нужно забыть о делении на «левых, правых, синих, зеленых и так далее».

«Есть вещи, где мы должны быть собраны», — уверен Кузьмук.

Генерал ВСУ призвал всех своих соотечественников одуматься.

«У нас на востоке беда, Крым условно наш. Неужели это не сигнал, что люди, подумайте?» — поразился он.

Кузьмук считает, что украинцы вбивают между собой клин, но при этом одновременно заявляют о единстве нации, необходимости «сшивать страну».

«Мы дождемся, что все получат паспорта кругом, и будет период полураспада, а потом период распада», — предупредил он.

Как сообщал ранее портал «Дни.ру», о скором распаде Украины ранее заявлял и бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. По его мнению, страна может распасться на пять государств. Почву для распада Украины, по мнению Саакашвили, готовят олигархи, которые уже обзавелись собственными армиями и накопили солидные финансы.