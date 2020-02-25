Последний маршал СССР Язов скончался в возрасте 95 лет

Москва, 25 февраля. Последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался в возрасте 95 лет во вторник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сообщения о кончине маршала подтвердил директор АНО «Омское землячество» Сергей Кузин, которому сообщили о трагической новости родственники.

«Ему шел 96-й год, здоровье было ослабленное», — сказал Кузин Федеральному агентству новостей.

В настоящее время информации о дате и месте прощания и похорон нет.

По данным оборонного ведомства РФ, Язов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.