Росконтроль назвал самое вкусное молоко в России

Москва, 25 февраля. Экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль провел исследование молока. Как говорится на сайте ведомства, специалисты назвали бренды с самыми вкусными продуктами. Отмечается, что были проверены образцы продукции с массовой долей жира 2,5 процента семи брендов.

Это «Простоквашино», «Вологодское лето», «Сарафаново», «Молоко нашей дойки», «Ашан», Billa, а также «Домик в деревне».

Как уточнили эксперты, самым качественным молоком оказалась продукция «Простоквашино». Наравне с «Молоко нашей дойки» и «Ашан» продукт признали обладающим лучшим вкусом. Исследовав продукцию компаний «Домик в деревне», «Вологодское лето», «Сарафаново» и Billa, специалисты выявили кормовой привкус. При этом больше всего лактозы и кальция нашли в молоко компании Billa. Также высокое содержание кальция отмечается в молоке «Домик в деревне».

Ранее специалисты Росконтроля протестировали 13 торговых марок сгущенного молока и выявили нарушения у некоторых производителей. Также эксперты назвали лучшие бренды сгущенки.

Организация исследовала образцы торговых марок «Алексеевское», «РогачевЪ», «Главпродукт», «Коровка из Кореновки», «Глубокое», «Молочная страна», «Совок», «Густияр», «Волоконовское», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», ОАО «Белгородские молочные продукты» и «Лента». Каждый продукт тестировался по более чем 50 параметрам.

В итоге в черный список Росконтроля попало сгущенное молоко торговых марок «Главпродукт» и «Глубокое». Оказалось, что первый бренд не соответствует наименованию «цельное сгущенное молоко с сахаром» по массовой доле белка в сухом обезжиренном молочном остатке (СОМО) и массовой доле жира. Сгущенка торговой марки «Глубокое» продемонстрировала несоответствие по массовой доле жира. Кроме того, в обоих образцах эксперты нашли нарушение стандарта по вязкости, указанного в маркировке.