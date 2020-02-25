Карпов предрек значительный рост цен на одежду и технику из-за коронавируса в Китае

Непродовольственные товары, включая бытовую технику, электронику, одежду и обувь, могут подорожать в России в 2021 году. Как считает эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов, вспышка коронавируса в Китае может стать причиной резкого повышения цен на данные виды товаров, которые производятся в этой стране.

Прогноз по росту цен дал глава комитета по торговле общественной организации «Деловая Россия» Алексей Федоров. По его словам, стоимость бытовой техники может вырасти не менее чем на 13%, электроинструментов — на 11%, электроники — на 9%, обуви — на 5%, одежды — на 2%. Причем эти данные были получены по результатам изучения мнений 800 ритейлеров.

«Уже давно нет отдельных продавцов и производителей, грань между ними стерта. <…> Продавцы производят товар самостоятельно. Поэтому новая система касается сферы торговли напрямую», — отметил Федоров.

При этом отмечается, что розничная стоимость изделий повысится в случае вступления в силу нормативов об утилизации отходов потребительских товаров и упаковки, представленных в 2019 году Минприроды.

С одной стороны, рост цен — это величина в какой-то мере постоянная, так что на уровне инфляции эти изменения можно увидеть невооруженным взглядом, говорит Андрей Карпов.

«В целом, давать какие-то прогнозы по всей группе товаров достаточно сложно, потому что есть много других факторов, которые могут повлиять на товары и их стоимость. Например, на сколько долго продолжится ситуация с вирусом в Китае, — рассказал Карпов в интервью Федеральному агентству новостей. — Если она будет идти еще какое-то значительное время, то рост цен может составить более весомые проценты. Значительная доля товаров и запчастей для какой-то техники производится в Китае. Соответственно, это достаточно сильно может повлиять на стоимость товаров, потому что их запасы не безграничны».

С другой стороны, есть ценовые колебания на разные группы товаров, которые зависят от политики крупных транснациональных корпораций в определенном регионе мира, объясняет аналитик.

«Для каждой страны мира устанавливаются свои цены на ту или иную производимую продукцию, в зависимости от желания компании укрепиться в конкретной стране. Поэтому для России могут быть установлены как более низкие цены, так и более высокие. Это маркетинговая политика самой компании», — пояснил эксперт.

Ранее главный редактор сайта BigGeek.Ru Николай Николаев рассказал, что рынок китайских телефонов ждет дефицит из-за ситуации с коронавирусом. Он уточняет, что часть фабрик по производству гаджетов временно прекратила работу. По его словам, в России ожидаются проблемы с покупкой некоторых моделей, цены взлетят в «серых» магазинах.