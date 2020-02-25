ФЗНЦ призвал защитить россиян, ставших жертвами «экстрадиционного террора»

Москва, 25 февраля. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) предложил внести две поправки к конституции, которые позволят защитить граждан РФ за рубежом. Об этом говорится в заявлении главы ФЗНЦ Александра Малькевича.

«Мы в Фонде защиты национальных ценностей встревожены страшной тенденцией — все чаще российские граждане попадают в сложные ситуации за рубежом», — написал он в своем Telegram-канале.

В последние дни в фонде переживают за судьбу россиянки Олеси Красиловой, которую задержали в Испании по запросу США. Гражданку РФ обвиняют в передаче биометрических данных третьим лицам, из-за чего ей может грозить пожизненное заключение. Напомнил Малькевич и о ситуации с россиянкой Мирой Тэрадой, которую задержали в Финляндии в конце 2018 года.

«Она попросила своего знакомого американца перевезти через границу США собаку. У того при проверке были обнаружены наркотики. Но при чем здесь наша девушка?!» — возмутился глава ФЗНЦ.

Кроме того, летом 2018 года грузинские власти по запросу Вашингтона арестовали разработчика компьютерных игр Олега Тищенко, купившего на eBay инструкции по эксплуатации американского истребителя F-16 Fighting Falcon, которые были необходимы для создания авиационного симулятора. Малькевич напомнил, что в разные годы по запросу США из стран Европы и Азии экстрадировали не менее десяти российских программистов.

«И это далеко не полный перечень жертв «экстрадиционного террора», — подчеркнул глава фонда.

В связи с упомянутыми случаями Александр Малькевич от лица ФЗНЦ обратился к членам рабочей группы по подготовке предложений по изменению конституции с рекомендацией внести две поправки в статью 61 основного закона. Глава фонда призвал дополнить статью двумя частями. Часть три обяжет органы госвласти РФ и дипломатические представительства «принимать все возможные меры по защите прав и охраняемых законом интересов» граждан России, находящихся за пределами страны. В предлагаемой четвертой части РФ «признает свое право применять любую силу для защиты жизни и собственности своих граждан за рубежом в тех случаях, когда страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право».