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ФЗНЦ призвал защитить россиян, ставших жертвами «экстрадиционного террора»

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ФЗНЦ призвал защитить россиян, ставших жертвами «экстрадиционного террора»

Москва, 25 февраля. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) предложил внести две поправки к конституции, которые позволят защитить граждан РФ за рубежом. Об этом говорится в заявлении главы ФЗНЦ Александра Малькевича.

«Мы в Фонде защиты национальных ценностей встревожены страшной тенденцией — все чаще российские граждане попадают в сложные ситуации за рубежом», — написал он в своем Telegram-канале.

В последние дни в фонде переживают за судьбу россиянки Олеси Красиловой, которую задержали в Испании по запросу США. Гражданку РФ обвиняют в передаче биометрических данных третьим лицам, из-за чего ей может грозить пожизненное заключение. Напомнил Малькевич и о ситуации с россиянкой Мирой Тэрадой, которую задержали в Финляндии в конце 2018 года.

«Она попросила своего знакомого американца перевезти через границу США собаку. У того при проверке были обнаружены наркотики. Но при чем здесь наша девушка?!» — возмутился глава ФЗНЦ.

ФЗНЦ призвал защитить россиян, ставших жертвами «экстрадиционного террора»

Кроме того, летом 2018 года грузинские власти по запросу Вашингтона арестовали разработчика компьютерных игр Олега Тищенко, купившего на eBay инструкции по эксплуатации американского истребителя F-16 Fighting Falcon, которые были необходимы для создания авиационного симулятора. Малькевич напомнил, что в разные годы по запросу США из стран Европы и Азии экстрадировали не менее десяти российских программистов.

«И это далеко не полный перечень жертв «экстрадиционного террора», — подчеркнул глава фонда.

В связи с упомянутыми случаями Александр Малькевич от лица ФЗНЦ обратился к членам рабочей группы по подготовке предложений по изменению конституции с рекомендацией внести две поправки в статью 61 основного закона. Глава фонда призвал дополнить статью двумя частями. Часть три обяжет органы госвласти РФ и дипломатические представительства «принимать все возможные меры по защите прав и охраняемых законом интересов» граждан России, находящихся за пределами страны. В предлагаемой четвертой части РФ «признает свое право применять любую силу для защиты жизни и собственности своих граждан за рубежом в тех случаях, когда страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право».

«Гражданин Российской Федерации должен чувствовать себя защищенным своей страной в любой точке земного шара!» — подытожил Малькевич.

ФЗНЦ призвал защитить россиян, ставших жертвами «экстрадиционного террора»

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Источник: Фонд защиты национальных ценностей
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