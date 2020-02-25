Богатейшие люди мира за день потеряли почти $140 млрд

Нью-Йорк, 25 февраля. Состояние 500 самых богатых людей мира сократилось за один день почти на 140 миллиардов долларов.

Это произошло в понедельник из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах. В частности, генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно и глава корпорации Amazon Джефф Безос лишились по 4,8 миллиарда долларов каждый. Соответствующие оценки приводит агентство Bloomberg.

Примечательно, что у них сумма потерь значительно выше, чем у других бизнесменов, представленных в списке. Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял 3,48 миллиарда долларов, а один из основателей американской компании Google Ларри Пейдж — 2,7 миллиарда долларов.

Российские миллиардеры тоже потерпели значительные убытки. Президент «Лукойла» Вагит Алекперов потерял 1,21 милларда долларов, а глава «Новатэка» Леонид Михельсон — 692 миллиона долларов. Состояние вице-президент «Лукойла» Леонида Федуна уменьшилось на 508 миллионов долларов. Об эом пишут «Известия».

В конце января сообщалось, что состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса увеличилось на 13,2 миллиарда долларов за 15 минут. Уточняется, что ранее Amazon представила успешный квартальный отчет, идущий в разрез с прогнозами аналитиков. Эксперты полагали, что прибыль компании на одну акцию составит 4,11 доллара, однако в отчете говорится, что Amazon заработала 87,4 миллиарда долларов, то есть по 6,47 долларов на акцию.