Льготу на поступление детей-сирот в вузы предлагают сделать бессрочной

Москва, 25 февраля. Российские парламентарии предлагают продлить действие квоты, которая позволяет детям-сиротам поступать в вузы вне конкурса. Эта норма заложена в закон «Об образовании в Российской Федерации», но срок ее действия истекает 1 января 2021 года. Об этом сообщил член Комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

Сегодня на территории России проживают более 47 тысяч детей-сирот. Таким детям университеты предоставляют десять процентов от общего количества бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Этим правом также пользуются инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и люди, которые приобрели инвалидность, получив травмы на военной службе. Для всех этих категорий граждан, кроме детей-сирот, квота действует бессрочно.

«Многие дети-сироты сегодня даже не берутся планировать освоение программ высшего профессионального образования из-за отсутствия ясности в вопросе продления срока действия и сохранения этой льготы в будущем», — говорит Алексей Кобилев.

Депутат считает, что в законе необходимо закрепить бессрочное действие данной квоты. В национальном родительском комитете согласны с парламентариями и считают инициативу правильной. Председатель комитета Ирина Волынец призналась, что десять процентов бюджетных мест, положенных льготникам, не всегда удается заполнить, передает «Парламентская газета».

«Скорее всего, это связано с тем, что за последнее время увеличилось количество усыновленных детей, то есть не тех, кого взяли под опеку, а которых усыновили или удочерили по документам», — объяснила эксперт.

По ее мнению, спрос на данную квоту можно повысить, если к списку категорий, которые могут на нее претендовать, добавить детей из малообеспеченных и многодетных семей.