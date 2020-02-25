Россиянин пропал на Бали во время подводной охоты

Владивосток, 25 февраля. Россиянин Александр Че пропал в районе Бали во время подводной охоты. Об этом сообщил президент Федерации подводного спорта Приморского края Дмитрий Анашкин.

Житель Владивостока пропал на острове Нуса-Пенида. Как отметил Дмитрий Анашкин, мужчина отправился на подводную охоту на лодке с местным лодочником. По его словам, «они вышли на опасный мыс, где есть коварные нисходящие течения».

«Он подстрелил большого тунца, передал связку буев лодочнику, сам нырнул второй раз к этому тунцу и больше не вынырнул», — рассказал Анашкин РИА Новости, отметив, что, скорее всего, Александр Че перерезал веревку, связывающую гарпун.

Президент Федерации подводного спорта Приморья пояснил, что веревка выдерживает до 700 килограммов и порваться она не могла.