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Роскачество рассказало о качестве «незамерзаек» в России

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Роскачество рассказало о качестве «незамерзаек» в России

Москва, 25 февраля. Специалисты Роскачества проверили «незамерзайку», которую продают в российских магазинах. Специалисты выяснили, что омывающая жидкость не только зачастую начинает замерзать при температуре выше заявленной, но и может повредить машину, так как портит покрышки и лакокрасочное покрытие.

На сайте ведомства говорится, что была исследована 31 проба омывающей жидкости. В 29 случаях товар соответствовал всем обязательным требованиям действующего законодательства в области безопасности. При этом практически 80% производителей провалили испытания в отношении температуры замерзания.

«Незамерзайка», рассчитанная на использование при минус 20 градусах, начала замерзать уже при минус 13 градусах. Как уточнили эксперты, может пострадать и сам автомобиль. При погружении в жидкость резины восьми марок изменились физико-механические показатели. Также в 15 случаях такая процедура изменила массу резины, а жидкости четырех торговых марок после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет.

Роскачество рассказало о качестве «незамерзаек» в России

Ранее эксперт Алексей Хресин рассказал, на чем автолюбители могут сэкономить зимой, а какие вещи стоит покупать за полную стоимость.

Специалист напомнил автомобилистам о главном «зимнем» правиле за рулем. По его словам, необходимо, чтобы было видно не только самого водителя, но и чтобы он мог оценивать обстановку. В связи с этим Хресин призвал владельцев машин не экономить на освещении и чистоте автомобиля. 

Что касается «незамерзайки», то эксперт советует как раз таки в этом случае сберечь средства и приобрести самую дешевую. Поскольку изопропиловый спирт, которым заменяют этиловый, лучше при сильном «минусе», объяснил специалист. При этом пары такого спирта, уверяет Хресин, могут быть опасны только при приеме внутрь.

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Источник: пресс-служба Роскачества
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