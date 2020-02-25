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Порошенко пристыдили за сына, спевшего в Лондоне с российским рэпером

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Украинцы высмеяли Порошенко за сына, спевшего про половые органы на концерте

Киев, 25 февраля. Украинцы высмеяли своего бывшего президента Петра Порошенко за поведение сына Михаила на концерте российского рэпера Face в Лондоне.

Сын бывшего главы государства попал на видеозапись в тот момент, когда он подпевал в такт композиции про поездку в магазин Gucci в Санкт-Петербурге, во время которой девушка «ест» половой орган, «как будто это бургер».

Видео с Порошенко-младшим, поющим про половые органы опубликовал депутат Верховной рады от «Слуги народа» Александр Дубинский. Пост парламентария за короткий срок собрал десятки ироничных комментариев.

«Песня про томоc, надо полагать», — предположил Эльдар Мамедов.

«Александр, а задайте в Раде с трибуны, или с места шоколадному содомиту вопрос про его отпрыска, и поведение этого самого отпрыска, как он прокомментирует видео, признает ли или в отказ пойдет, пусть вся Украина услышит ответ. Я уверен избиратели это оценят», — предложил парламентарию Валерий Вербицкий.

«Ох и заругает шоколодный король, своего батончика, за неважнецкий музыкальный вкус», — считает Nazar Yrban.

«А что вас не устраивает? Он поет армия, вера, мова, а потом еще кто не скачет тот москаль!» — заявил Александр Самусенко.

Отмечается, что во время этого же концерта сын-экс президента Украины Петра Порошенко вышел на сцену к рэперу Face под крики «Русские в Лондоне».

То, что на концерте засветился именно сын Порошенко подтвердила и журналистка Юлия Витязева. Она опубликовала ролик с Михаилом на сцене. Она отмечает, что реакция экс-президента на такое поведение сына до сих пор не последовала.

«Цэ гыбрыдна оборона», — написал ей в комментариях пользователь Алекс Русский.

Ранее Михаил Порошенко признавался, что в повседневной жизни предпочитает использовать русский язык, а не украинский.

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Источник: Facebook Александра Дубинского
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