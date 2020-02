Лолита жестко ответила подписчице, обвинившей ее в использовании фонограммы

Краткий отчёт для любимого зрителя из двух городов Пфорцхайм и Берлин???? Спасибо Вам за теплейший приём, за Спасибо после концерта ???? За то, что долго не могли успокоиться после и вызывали на бис ???? Всё, что снято из-за кулис, не передаёт атмосферу зала по звуку и свету), но это рабочие моменты, неподчищенные и живые ???? Ещё раз, Спасибо!! А мы поехали дальше!!!✌

A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) on Feb 24, 2020 at 8:05am PST