Лолита жестко ответила подписчице, обвинившей ее в использовании фонограммы

Москва, 25 февраля. Популярная певица Лолита жестко ответила подписчице, которая обвинила ее в использовании фонограммы. Небольшая перепалка разгорелась в комментариях под новым видео исполнительницы в Instagram.

22 февраля Лолита выступила перед поклонниками в немецком Пфорцхайме, а 23 февраля дала концерт в Берлине. В соцсети певица опубликовала небольшой видеоотчет об этих событиях.

«Спасибо вам за теплейший прием. <…> За то, что долго не могли успокоиться после и вызывали на бис. Все, что снято из-за кулис, не передает атмосферу зала по звуку и свету», — написала артистка.

Однако не всем подписчикам Лолиты понравился ее новый ролик.

«Как обычно, под фонограмму, как-то услышала Лолиту в вживую — пипец, уже нет голоса, или была не в голосе», — написала nell_pr7319.

«За базар ответишь?» — спросила в ответ подписчицу Лолита.

Раскритиковал видео и другой фолловер певицы.

«Вы талант в другом формате!!! Вам категорически не нужно делать такие «видео-миксы». Это портит все. И это от души!» — прокомментировал djdennikitin.

«Позвольте мне самой решать, что размещать на моей странице», — отреагировала на критику Лолита.

В ответ подписчик уточнил, что не хотел задеть певицу. Впрочем, многие поклонники артистки положительно восприняли новый пост звезды и поблагодарили ее за концерт.

«Дорогая Лола спасибо вам большое за концерт в Берлине все было просто супер», — написала milanaeli.

«На ваших концертах может быть только положительная реакция зала!» — отметила kirilov_family.

Ранее похудевшая Лолита похвасталась фигурой в белом купальнике. Подписчики отметили, что певица невероятно похорошела.