Экс-депутат Рады заявил, что коронавирус поражает мозги украинцев

Киев, 25 февраля. Украинцы в своих бедах сегодня готовы винить кого угодно — Россию, поляков, венгров, словаков, однако вместо этого им надо задаться вопросом: «А что с нами не так?». Об этом в эфире телеканала НТВ заявил бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров.

Экс-парламентарий обратил внимание на то, что людей формирует их среда.

«Во всех нормальных странах коронавирус поражает дыхательные пути и только на Украине — мозги», — поставил он диагноз современным соотечественникам.

Килинкаров также выразил уверенность в том, что «хуторянское» мышление, преобладающее у определенной части граждан страны и доминирующее сегодня в украинской политике, зиждется на том, что личное важнее общественного. Он напомнил, что украинцы всем и всеми недовольны: Россией, поведением поляков и венгров.

«Но никто не задается вопросом: «А почему так происходит, может что-то с нами не так?» — резюмировал он.

Воздушное судно с эвакуированными из КНР украинцами прибыло на Украину 20 февраля. В Новых Санжарах Полтавской области митингующие против их размещения в местной поликлинике попытались остановить колонну автобусов, на которых людей привезли из аэропорта. Протестующие бросали в окна камни, бутылки. В результате столкновений пострадали девять полицейских и один гражданский.

Власти Китая в конце декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Очаг инфекции зафиксирован в городе Ухань провинции Хубэй. По последним данным, жертвами коронавируса стало более 2600 человек, сообщала Deita.ru.

Сообщалось, что болезнь распространилась далеко за пределы Китая, отмечал Infox.ru. Как рассказали в ВОЗ, первые образцы вакцины будут разработаны через шесть месяцев.