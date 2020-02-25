В России хотят ввести льготы на транспорт для абитуриентов

Москва, 25 февраля. Депутат Государственной думы Василий Власов обратился в Минтранс с предложением рассмотреть возможность введения скидки в размере 50% на авиа- и железнодорожные билеты для поступающих в высшие учебные заведения. Об этом говорится в письме на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

Парламентарий уточнил, что для многих молодых людей, которые хотели бы поступить в вуз в чужом регионе, расходы на транспорт составляют большую часть трат.

Как пишет издание RT, депутат считает, что для некоторых студентов это может быть препятствием для получения высшего образования.

«Со своей стороны считаю необходимым внедрить меры государственной поддержки в форме предоставления 50% скидки на авиа- и железнодорожные билеты для абитуриентов, поступающих вузы», — подчеркнул депутат в письме.

В январе депутат Государственной думы Виктор Зубарев предложил сформировать отдельную потребительскую корзину для студентов и учащихся.

По мнению парламентария, в корзину для студентов должны быть включены продукты, способствующие работе интеллекта и благотворно влияющие на физическое состояние молодых людей. В том числе в корзине должны присутствовать горький шоколад, орехи, сухофрукты и семена, зелень, ягоды, кофе и зеленый чай.

Как утверждает Зубарев, студенты нуждаются в льготах и поддержке со стороны государства, а перечисленные продукты положительно повлияют на жизнедеятельность молодежи.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что потребительская корзина в Российской Федерации должна быть скорректирована с учетом повышения доли овощей, фруктов, рыбы и мяса. По его словам, от потребительской корзины будет зависеть размер прожиточного минимума в стране.