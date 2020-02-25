Голая Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме

Москва, 25 февраля. Бывшая балерина Анастасия Волочкова похвасталась турецкой сауной в своем доме. Скандальная танцовщица опубликовала в Instagram фото, на которой позирует без одежды в бане.
Волочкова предстала на фото голой и в необычной позе, прикрыв руками и ногами интимные места.
«Я больше люблю русскую баню на дровах. Причем с обязательным сочетанием с ледяной купелью. Но у нас есть дома и хаммам», — написала в посте Волочкова.
По ее словам, турецкую сауну она не нагревает, а просто создает в ней особенную атмосферу, зажигая свечи. Балерина отключила комментарии к записи, поэтому неизвестно как ее поклонники отреагировали на столь вызывающее фото.
Я больше люблю русскую баню на дровах. Причём с обязательным сочетанием с ледяной купелью.???? Но у нас есть дома и хаммам. Поскольку мы его не нагреваем, я всегда зажигаю в нем свечи, создавая уют, красоту и романтику.???????? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #море #солнце #зима #спорт
На днях Анастасия Волочкова поздравила мужчин с 23 Февраля и заявила, что тоже имеет полное право отмечать этот праздник. Экс-прима Большого театра отметила, что ее умению «преодолевать препятствия, перипетии и травлю с честью и достоинством» могут позавидовать многие представители мужского пола.
В середине февраля Волочкова рассказала подписчикам в Instagram на чьи средства была построена ее сауна. По ее словам, она обзавелась собственной парильной благодаря знакомству с владельцем банного комплекса. Он подарил ей авторскую баню с отделкой из липы и фигурками в форме балерины. Пост танцовщица по традиции сопроводила демонстрацией своей растяжки — в кадре она сидит на шпагате в бане прикрывая интимные места банными вениками.
Недавно откровенным фото в бане отметилась и популярная в 1990-е годы певица Наталья штурм. Она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, сопроводив пост вызывающими снимками из сауны.