Голая Волочкова похвасталась турецкой баней в своем доме

Москва, 25 февраля. Бывшая балерина Анастасия Волочкова похвасталась турецкой сауной в своем доме. Скандальная танцовщица опубликовала в Instagram фото, на которой позирует без одежды в бане.

Волочкова предстала на фото голой и в необычной позе, прикрыв руками и ногами интимные места.

«Я больше люблю русскую баню на дровах. Причем с обязательным сочетанием с ледяной купелью. Но у нас есть дома и хаммам», — написала в посте Волочкова.

По ее словам, турецкую сауну она не нагревает, а просто создает в ней особенную атмосферу, зажигая свечи. Балерина отключила комментарии к записи, поэтому неизвестно как ее поклонники отреагировали на столь вызывающее фото.

На днях Анастасия Волочкова поздравила мужчин с 23 Февраля и заявила, что тоже имеет полное право отмечать этот праздник. Экс-прима Большого театра отметила, что ее умению «преодолевать препятствия, перипетии и травлю с честью и достоинством» могут позавидовать многие представители мужского пола.

В середине февраля Волочкова рассказала подписчикам в Instagram на чьи средства была построена ее сауна. По ее словам, она обзавелась собственной парильной благодаря знакомству с владельцем банного комплекса. Он подарил ей авторскую баню с отделкой из липы и фигурками в форме балерины. Пост танцовщица по традиции сопроводила демонстрацией своей растяжки — в кадре она сидит на шпагате в бане прикрывая интимные места банными вениками.

Недавно откровенным фото в бане отметилась и популярная в 1990-е годы певица Наталья штурм. Она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, сопроводив пост вызывающими снимками из сауны.