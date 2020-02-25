Москва, 25 февраля. Российский певец Юрий Лоза усомнился в успехе украинской исполнительницы Maruv в России. По его словам, песни, которые она исполняет на английском языке, чужды отечественной аудитории.

Лоза рассказал, почему украинская певица Maruv никогда не будет популярна в России.

«Неужели это что-то может согреть российского слушателя? Английская песня, исполненная украинской артисткой. Я понимаю, что русского человека можно согреть русской песней», — сказал он.

При этом Лоза считает, что россиянину «от английской песни хорошо не будет». Как передает «Говорит Москва», Лоза посоветовал своей украинской коллеге отправиться в турне по Европе и петь там на английском. Он уверен, что песни на английском языке не могут принести популярность в России. Как считает Лоза, в России слушатели похожи на жителей Греции: там без исполнения песен на национальном языке обрести популярность невозможно.

Maruv не только известная на Украине и за ее пределами певица, но также продюсер, композитор и поэтесса. Весной прошлого года состоялся первый в карьере артистки сольный концерт в московском концертном зале «Известия Hall», она спустя несколько дней выступила еще и в Санкт-Петербурге. А в декабре вокалист украинской националистической рок-группы «Широкий Лан» Святослав Бойко обвинил певицу «в измене родине».

В январе известную певицу Maruv ограбили в Киеве. Исполнительница обратилась к фанатам за помощью — она попросила связаться с ней или ее директором в случае, если кто-то видел убегающего человека с черной сумкой «под крокодила». Певица разместила и фото самой украденной вещи, подчеркнув, что ей очень важно ее содержимое.