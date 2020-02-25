В МИД РФ готовы доказать невмешательство в выборы США. События дня. ФАН-ТВ

Ответ МИД РФ на обвинения США о «вмешательстве» Москва готова доказать, что она не вмешивается в американские выборы, но Вашингтон отказывается от диалога. Такое заявление сделал глава департамента МИД России по международной информационной безопасности Андрей Крутских. Как отмечает дипломат, США даже не могут объяснить, на чем основаны их обвинения, а только и делают, что с помощью СМИ распространяют лживую информацию. Ранее корреспонденты The New York Times уверенно заявили, что Москва продвигает на выборах президента США кандидата Трампа. Другие издания сообщили о поддержке Берни Сандерса. Журналисты телеканал CNN объяснили, что «российского вмешательства» нет, так как доказательств никто не предоставил. Хотя Москва о своей непричастности говорила множество раз. Как отмечают в российском посольстве в Вашингтоне, антироссийские заявления уже привели к беспрецедентной деградации двухсторонних отношений.

На Украине снизили цену на газ Украинцы будут меньше платить за газ. В феврале «Нафтогаз» снизил цену на голубое топливо на 15%. Как отметили в компании, сегодняшняя стоимость (а это 3,95 тысячи гривен за тысячу кубометров) самая низкая с апреля 2016 года. Ранее премьер-министр страны Алексей Гончарук признал, что цена могла вырасти в три-четыре раза, если бы Киев не заключил транзитный контракт с Москвой. В газовой сфере улучшение, а, вот, с квартирным вопросом пока изменений нет. Накануне Гончарук признал, что сегодня свое жилье для молодых семей — это что-то из области фантастики. По словам политика, проценты по ипотеке на Украине слишком высоки. Средняя банковская ставка по жилищным кредитам около 20%. До 2021 года в стране планируют снизить этот показатель как минимум до 10%.

Четвертый пассажир с Diamond Princess скончался Карантин на лайнере Diamond Princess закончился, но информация о его пассажирах продолжает приходить. Увы, не радостная. Четвертый турист, который находился на судне, скончался от коронавируса. А общее число заболевших превысило 600. Напомним, в морской круиз по Японии на Diamond Princess отправились 3,7 тысяч туристов. Один из них принес на борт коронавирус. Путешественникам пришлось провести две дополнительных недели на карантине. Среди них было 24 россиянина. Восемь из них эвакуировали авиацией МЧС. У троих ранее диагностировали коронавирус. Сейчас здоровью россиян ничего не угрожает. Они находятся в инфекционной больнице Казани. Другие наши соотечественники отказались от эвакуации.