Приморские власти поместили на карантин семерых россиян с Diamond Princess

Владивосток, 25 февраля. Семерых российских туристов, прибывших с круизного судна Diamond Princess, поместили на карантин в столице Приморского края. Об этом сообщает во вторник правительство Приморья.

«Все граждане доставлены в инфекционную больницу, где у них взяты анализы на наличие коронавируса», — следует из сообщения краевого правительства.

Отмечается, что на данный момент российские путешественники остаются под пристальным наблюдением медиков и сотрудников Роспотребнадзора. Согласно сведениям властей, состояние у всех удовлетворительное, никто не жалуется. Карантин связан с тем, что соотечественники должны оставаться под присмотром специалистов, как «контактные из очага инфекции, где регистрировались подтвержденные лабораторным путем случаи заболеваний».

Как сообщал RT, четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался в медицинском учреждении от последствий заражения коронавирусной инфекцией в Японии.

Напомним, круизное судно Diamond Princess вышло из Йокогамы 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Японские власти поместили лайнер на 14-дневный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин КНР, который сошел в Гонконге и заболел. На борту судна были 3711 пассажиров. Восемь граждан РФ самолетом Министерства чрезвычайных ситуаций России были доставлены в Казань, сообщала «Газета.ru».

По последним данным, суммарное число скончавшихся достигло 2663. Распространение нового типа коронавируса за пределами КНР, указывали «Известия», стремительно набирает обороты.