Крупнейшие банки РФ намерены отказаться от бумажных договоров

Москва, 25 февраля. Самые крупные российские банки полностью готовы к отказу от бумажных договоров с клиентами. До конца года эти кредитные организации планируют перейти на электронную форму соглашений.

Как рассказали представители крупных банков, нововведение позволит ускорить обслуживание клиентов в отделениях и избавит людей от потребности приходить в офис. При этом в кредитных организациях опасаются, что клиенты будут невнимательно читать договоры. В Центробанке цифровизацию назвали благом, отметив, что банки обязаны доводить до клиентов полную информацию об услугах.

О намерениях отказаться от бумажных договоров «Известиям» рассказали в Сбербанке, ВТБ, «Альфа-банке», «Райффайзенбанке», «Промсвязьбанке», МКБ, «Открытии», «Почта-банке», банке «Санкт-Петербург», РНКБ и OTП банке. Представители всех кредитных организаций подчеркнули, что электронная форма намного удобней для клиента, поскольку экономится время, которое обычно тратят на печать договора и подписание каждой страницы. Возможность утраты электронного договора из-за сбоя в системе в банках отрицают. Однако в финансовых организациях отметили, что все же планируют оставить для клиентов возможность выбирать бумажную форму соглашения, пишет Deita.ru.

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