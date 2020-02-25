Коронавирус сорвал съемки седьмого фильма «Миссия невыполнима»

Москва, 25 февраля. Кинокомпания Paramount изменила график съемок седьмой части эпопеи «Миссия невыполнима» с участием Тома Круза в роли суперагента Итана Ханта.

Отмечается, что работа над картиной в Италии временно приостановлена из-за внезапной вспышки коронавируса в этой стране. Отмечается, что съемки отложили на неопределенный срок.

Как пишет издание Deadline, на решение съемочной группы повлияли действия властей. По данным издания «Ридус», в Венеции ранее были отменены все массовые мероприятия, в области ввели карантин в учебных заведениях и закрыли ряд общественных мест.

Напомним, власти Китая уверены, что эпидемия нового коронавируса будет вскоре побеждена. Китайские ученые разработали вакцину для формирования иммунитета к заболеванию, об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

Ханьхуэй подчеркнул, что в большинстве провинций и городов республики, кроме эпицентра эпидемии Ухани, к концу февраля восстановится нормальный порядок. Ожидается, что и Ухань вернется к обычной жизни уже к концу марта, отметил дипломат.

Посол в РФ добавил, что ученые из КНР уже разработали эффективную вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу. Однако необходимо провести дополнительные испытания.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. Всего заразившихся вирусом 2019-nCoV в мире — 79,7 тысячи, умерших от болезни — 2628, выздоровевших — 25,2 тысячи.